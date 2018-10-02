АЛМА-АТА, 2 окт – РИА Новости. Генеральная прокуратура Казахстана передала в суд уголовное дело в отношении бывшего главы БТА Банка Мухтара Аблязова, обвиняемого в республике в организации убийства бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

В 2004 году Татишев погиб на охоте в результате выстрела из ружья в голову. За причинение смерти по неосторожности суд в сентябре 2007 года приговорил бизнесмена Муратхана Токмади к одному году лишения свободы. В 2017 году Токмади заявил, что умышленно застрелил Татишева по заказу Аблязова, который впоследствии получил контроль над банком. Аблязов находится за пределами Казахстана, он обвиняется в организации умышленного убийства Татишева, совершенного из корыстных побуждений в группе лиц по предварительному сговору. Санкция этой статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы либо пожизненный срок.

"Генеральная прокуратура Республики Казахстан сообщает, что 2 октября 2018 года обвиняемый Аблязов М.К. предан суду… Дело в отношении Аблязова М.К. будет рассматриваться специализированным межрайонным судом по уголовным делам Жамбылской области", — говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве заявили, что неоднократно уведомляли Аблязова через СМИ, в том числе французские газеты, о необходимости его участия в следственных действиях. "В связи с неявкой Аблязова М.К. и избранного им защитника, обвиняемому… назначен профессиональный адвокат с Алматинской городской коллегии адвокатов. Учитывая нахождение обвиняемого Аблязова М.К. вне пределов Республики Казахстан и уклонение от явки, генеральная прокуратура уведомляет Аблязова М.К. о направлении уголовного дела в суд", — отмечается в сообщении.

В июне 2017 года специализированный межрайонный суд Алма-Аты по уголовным делам признал Аблязова виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка, его приговорили к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Суд проходил в отсутствие Аблязова, который много лет проживает за рубежом. По данным Нацбюро по противодействию коррупции, общая сумма причиненного экс-банкиром ущерба превышает 7,5 миллиарда долларов.

В марте 2018 года Есильский районный суд Астаны признал возглавляемое Аблязовым незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны. По версии Генпрокуратуры, целью Аблязова является свержение и захват власти.