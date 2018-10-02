В ЛНР заявили о начале внеплановой ротации подразделений ВСУ в Донбассе

ЛУГАНСК, 2 окт — РИА Новости. Украинское командование начало внеплановую ротацию подразделений на Луганском направлении в Донбассе, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе генеральной прокуратуры самопровозглашенной Луганской народной республики.

"На горячую линию генеральной прокуратуры ЛНР поступила информация о ротации частей ВСУ, находящихся в зоне проведения так называемой "Операции объединенных сил", — сообщили в ведомстве.

По данным генпрокуратуры, в результате внеплановой ротации с 1 октября 2018 года 14-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) ВС Украины, которая с октября 2016 года дислоцировалась в районе населенного пункта Попасная, уходит с Луганского направления.

"Вместо 14 ОМБр ВСУ в указанный район заходит неустановленное пока подразделение", — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что данная информация получена благодаря работе горячей линии и на данный момент проверяется.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.