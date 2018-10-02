Спецслужбы Киргизии задержали вербовщиков "Хизб ут-Тахрир"*

БИШКЕК, 2 окт – РИА Новости. Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии задержали вербовщиков "Хизб ут-Тахрир"*, распространявших идеи запрещенной в республике религиозно-экстремистской организации, сообщает во вторник пресс-служба ГКНБ страны.

"ГКНБ в ходе реализации совместных с МВД оперативно-розыскных мероприятий на территории Иссык-Кульской области, в городе Каракол были задержаны активные члены запрещенной религиозно-экстремистской организации "Хизбут-Тахрир"* "М.О.", 1974 г.р. и "К.Т.", 1993 г.р.", — сообщает пресс-служба.

По ее данным, задержанные активно занимались вербовкой новых членов в свои ряды и призывали к созданию на территории Киргизии исламского теократического государства — халифата. "В результате проведенных санкционированных обысков по местам жительства задержанных обнаружено и изъято значительное количество материалов в электронном и печатном виде, содержащие идеологию запрещенной организации", — отметили в ведомстве. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Ранее правоохранительные органы Киргизии неоднократно заявляли, что в республике "наблюдается негативная тенденция радикализации ислама" и наблюдается сразу целый комплекс тревожных симптомов этого явления: растет число приверженцев запрещенных организаций, заметно активизировалось в них участие молодежи, а также женщин, которые наряду с мужчинами активно осуществляют пропаганду и создают женские группы. Еще одной тревожной тенденцией является участие граждан республики в военных конфликтах за пределами страны, по разным данным, сейчас в военном конфликте в Сирии участвуют до полутысячи киргизстанцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России.