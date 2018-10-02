Синдзо Абэ объявил о перестановках в руководстве правящей партии Японии

ТОКИО, 2 окт — РИА Новости. Глава правящей Либерально-демократической партии Японии Синдзо Абэ объявил состав партийного руководства, первая после назначения пресс-конференция нового руководства транслируется в прямом эфире телекомпанией NHK.
Должность заместителя генерального секретаря сохранит Коити Хагиуда. Хироси Морияма также останется в должности ответственного за взаимодействие с парламентом. Новым лицом в руководстве партии стал бывший министр образования и науки Хакубун Симомура, назначенный на пост главы штаба по продвижению поправок к конституции.
Перестановки в руководстве партии стали следствием результатов выборов председателя партии, на которых победил Абэ. После назначений в партии он во вторник приступит к роспуску, а затем к формированию нового кабинета министров страны.