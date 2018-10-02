Борис Джонсон призвал повременить с Brexit, пишут СМИ

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Великобритании заявил, что отложил бы Brexit на полгода, если занял пост премьер-министра страны, сообщает газета Sun со ссылкой на источники в Консервативной партии.

По данным издания, Джонсон убежден, что Британии необходимо больше времени, чтобы "снова получить преимущество" в переговорах с Брюсселем, однако подобный план предусматривает выход Британии из ЕС не раньше конца октября 2019 года.

Сообщается, что данное заявление поступило накануне выступления Джонсона на ежегодной конференции Консервативной партии, которая проходит в Бирмингеме.

Агентство Рейтер, в свою очередь, передает, что во вторник на конференции Джонсон сообщит, что консервативная партия сможет достигнуть успеха, если будет выступать за снижение налогов.

"Мы должны сделать так, чтобы налоги привлекали инвестиции и стимулировали экономический рост. Мы должны стараться снижать налоги, а не повышать их", — говорится в заявлении Джонсона.

Политический кризис, угрожающий вотумом недоверия премьеру Британии Мэй, начался после того, как она 6 июля настояла на смягчении условий Brexit. После этого последовали отставки влиятельных консерваторов — министра по вопросам выхода из ЕС Дэвида Дэвиса и главы МИД Бориса Джонсона, а также еще нескольких второстепенных членов кабинета.

Одновременно часть проевропейски настроенных консерваторов выступила с открытой критикой Мэй и призвала к проведению повторного референдума по Brexit. При этом в руководящий комитет Консервативной партии поступили несколько обращений о проведении голосования по вотуму недоверия премьеру.

Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года и пока не увенчались значительным прогрессом. По всем вопросам сохраняется неопределенность, в том числе по будущему режиму торговли. Британия покинет ЕС 29 марта 2019 года.