Лидер оппозиции оценил итоги референдума о переименовании Македонии

Оппозиционеры в центре города Скопье в день референдума по межправительственному договору с Грецией о переименовании Македонии.

Оппозиционеры в центре города Скопье в день референдума по межправительственному договору с Грецией о переименовании Македонии.

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Единая Македония" Янко Бачев назвал итоги референдума о переименовании республики победой над "марионеточным правительством".

Председатель избирательной комиссии Македонии Оливер Деркоски заявил в понедельник, что референдум о переименовании страны по договору с Грецией ради вступления в НАТО и ЕС провалился, так как не был преодолен определенный законом барьер явки в 50% зарегистрированных избирателей.

"Вчера мы победили марионеточное правительство, контролируемое зарубежным центром… Хотя марионеточное правительство хочет исказить правду и представить референдум как успешный, правда в том, что явка была очень низкой, и референдум полностью провалился", — заявил Бачев, возглавлявший кампанию по бойкоту плебисцита.

По его словам, большинство македонцев не заинтересовано в членстве в ЕС или НАТО, которое станет возможным для страны, если она изменит свое название.

Правительство Греции 17 июня подписало с Республикой Македония договор, который решает многолетний спор о ее названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Стороны договорились о ее переименовании в Республику Северная Македония.

В воскресенье в Македонии прошел консультативный референдум с вопросом "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Греческой Республикой?" Согласно оглашенным избиркомом данным, в плебисците приняли участие немногим более 666 тысяч человек, что составило 36,91% от общего числа избирателей. Из проголосовавших свыше 90% выступили за соглашение Скопье и Афин.

Председатель избиркома Деркоски заявлял РИА Новости, что требование законодательства о преодолении барьера явки обязательно для успешности консультативного референдума. По его словам проголосовать должна была половина зарегистрированных избирателей — 903 тысячи 169 человек, из которых 50% и 1 должны были выступить "за", чтобы результат волеизъявления был позитивным.

Сообщение избиркома о прошедшем плебисците в ближайшие 15 дней будет обнародовано официальным публикатором и доставлено парламенту страны.