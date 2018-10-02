Лидер оппозиции оценил итоги референдума о переименовании Македонии

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Единая Македония" Янко Бачев назвал итоги референдума о переименовании республики победой над "марионеточным правительством".
"Вчера мы победили марионеточное правительство, контролируемое зарубежным центром… Хотя марионеточное правительство хочет исказить правду и представить референдум как успешный, правда в том, что явка была очень низкой, и референдум полностью провалился", — заявил Бачев, возглавлявший кампанию по бойкоту плебисцита.
По его словам, большинство македонцев не заинтересовано в членстве в ЕС или НАТО, которое станет возможным для страны, если она изменит свое название.
В воскресенье в Македонии прошел консультативный референдум с вопросом "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Греческой Республикой?" Согласно оглашенным избиркомом данным, в плебисците приняли участие немногим более 666 тысяч человек, что составило 36,91% от общего числа избирателей. Из проголосовавших свыше 90% выступили за соглашение Скопье и Афин.
Сообщение избиркома о прошедшем плебисците в ближайшие 15 дней будет обнародовано официальным публикатором и доставлено парламенту страны.