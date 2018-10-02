Дуда подшутил над Трампом обработанным в фотошопе снимком

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подшутил над Дональдом Трампом, разместив отредактированное в фотошопе совместное фото. Фотография опубликована на официальной странице Дуды в Twitter.

Ранее совместное фото двух президентов, на котором они подписывают договор о стратегическом сотрудничестве, стало поводом для критики и насмешек польской общественности. На этом снимке Трамп сидит за столом, а Дуда стоит, немного склонившись. Польского президента обвинили в том, что он позволил унизить себя и страну.

На отредактированном фото президенты поменялись местами. Дуда сидит за рабочим столом американского президента, а Трамп стоит возле него.

Дуда опубликовал эту фотографию, отметив победу сборной Польши по волейболу над командой США в полуфинале чемпионата мира.

"Мне пишут, что вчерашняя победа "бело-красных" (сборной Польши — ред.) в полуфинале чемпионата мира по волейболу привела к повороту в отношениях Польши и США. В доказательство этому мне прислали это фото. Я упал со смеху", — написал Дуда под фотографией.

Piszą mi tu, że wczorajsze zwycięstwo Biało-Czerwonych w półfinale MŚ w piłce siatkowej doprowadziło do zwrotu w relacjach PL-USA. I na dowód przysyłali mi zdjęcie. Padłem ;-))) pic.twitter.com/gWKer5qFfj — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 30 сентября 2018 г.

​