В двух муниципалитетах Мексики объявили режим ЧП из-за урагана "Роса"

МЕХИКО, 2 окт — РИА Новости. Режим чрезвычайного положения объявлен в двух муниципалитетах мексиканского штата Нижняя Калифорния из-за приближения тропического шторма "Роса", сообщает в понедельник Национальная служба гражданской обороны страны.

Режим введен в муниципалитетах Энсенада и Мехикали. Теперь эти два территориальных образования имеют право получить доступ к средствам специального фонда помощи в чрезвычайных ситуациях.

Ранее на пути к Мексике "Роса" усиливался в Тихом океане до четвертой категории, но затем ослаб до уровня тропического шторма.

Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 км/час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 км/час. Если скорость ветра превысит 150 км/час, то категория урагана будет повышена до второй, при 180 — до третьей, при 210 — до четвертой. Пятая, самая "опасная" категория, присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 км/час.