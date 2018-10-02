Как телевизор одурачил испанцев. Манипуляции на главном госканале

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Егор Кошко. Испанцы продолжают спорить о редакционной политике ведущего государственного телеканала RTVE. В медиакорпорации зафиксировали случаи цензуры. Находившаяся у власти Народная партия использовала телеканал как инструмент давления на общественное мнение: по прямому распоряжению дирекции замалчивались коррупционные скандалы и проблемы с безработицей. Расследование о свободе слова на испанском ТВ провел для "Спутника" Диего Гонсалес.

Новости посевной

Ни одно из политических объединений Испании никогда не пользовалось поддержкой абсолютного большинства, однако пришедшие к власти в 2011 году консерваторы из Народной партии отнеслись к государственному телевидению как к своей собственности. На канале произошли масштабные кадровые перестановки, а редакционная политика дала мощный крен вправо. И неудивительно, что вместо показаний премьера по поводу коррупционного скандала, в который была вовлечена Народная партия, телезрители увидели репортаж про зерно.

Странности в редакционной политике ведущего СМИ заметили в Совете информационных программ, созданном во времена премьерства социалиста Хосе Луиса Сапатеро, чьи единомышленники перешли в оппозицию. Совет фиксировал искажения в подаче материалов на ТВ. По мере того как правительство консерваторов теряло популярность и необходимость в замалчивании невыгодных тем усиливалась, отчетов об искажениях было все больше. "И если вначале они занимали четыре-пять страниц, то сейчас каждый квартал публикуется отчет на 80-90 страницах", — рассказал в интервью Sputnik Espagnol глава Совета Алехандро Кабальеро.

Кабальеро накопил серьезный компромат на RTVE. "За последние шесть лет мы зафиксировали множество различных приемов манипулирования. Любая информация, способная навредить Народной партии Испании, не попадала в эфир, подвергалась цензуре или же сводилась к кратким сообщениям. Основное руководство к действию — "опубликовать краткую новость тогда, когда ее менее всего ожидает публика, и не давать никаких объяснений", — говорит Кабальеро.

Зато в Венесуэле хуже

Телеканал не только замалчивал неудобные темы. С 2014 года RTVE сосредоточился на освещении протестов в Венесуэле. Интерес к латиноамериканской стране объяснялся тем, что правящие в ней ультралевые — удобная мишень для критики консерваторов. Терявшему популярность Рахою выгодно было показывать телезрителям неудачи в строительстве радикального социализма. Кадры из Каракаса бросали тень на левых из движения Podemos и на Социалистическую партию.

Когда в 2016 году в Испании началась предвыборная кампания, настойчивое муссирование проблем Венесуэлы восприняли в штыки и многие неопределившиеся избиратели. За несколько месяцев до голосования новости о наследниках Чавеса занимали вдвое больше места в выпусках RTVE, чем информация о безработице. Социологи не могли найти этому вразумительного объяснения: по всем опросам, положение дел в Каракасе слабо интересовало общественное мнение.

Зато в 2017-м, когда жители Каталонии проголосовали на референдуме за отделение от Испании, граждане страны припали к телеэкранам. К их разочарованию точка зрения сторонников суверенитета региона не получила на телеканале никакого освещения.

"Прежде чем кивать на Россию, надо посмотреть на себя"

© AP Photo / Paul White Премьер-министр Испании Мариано Рахой во время выступления в сенате © AP Photo / Paul White Премьер-министр Испании Мариано Рахой во время выступления в сенате

Информационная политика телеканала становилась все более пристрастной, но возрастало и внутреннее сопротивление. Сначала по редакции циркулировали воззвания, потом протесты попали в интернет, а позже последовали и скрытые обращения к телезрителям. Сотрудники канала одевались в темное, когда им предстояло озвучить в эфире сомнительную или неуместную, по их мнению, информацию. Такой своеобразный сигнал для телезрителей.

В мае этого года скандал вышел на международный уровень. Комитет по петициям Европарламента направил испанскому правительству письмо, выразив "обеспокоенность" обвинениями в манипулировании информацией и отсутствием объективности на испанском телевидении. С тех пор дело находится на рассмотрении у народных избранников.

По просьбе Sputnik Espagnol ход расследования прокомментировала представительница испанских "Объединенных левых" евродепутат Марианна Альбиоль. "В Европарламенте решили открыть слушания по этому поводу и организовать "комиссию по одержимости", которая бы изучала паранойю журналистов касательно предполагаемых наступлений со стороны России. Мы сказали, что прежде чем смотреть в чужой двор, надо поинтересоваться, что происходит у нас дома. Например, взглянуть на то, что творится в Испании", — советует Альбиоль.