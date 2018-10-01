В ЛНР обвинили США в поставках беспилотников силовикам

ЛУГАНСК, 1 окт — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила США в поставках беспилотников украинским силовикам.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что сбила беспилотник украинских силовиков с боевой гранатой на борту.

"Всего нашей разведкой выявлено, по меньшей мере, четыре случая таких "неофициальных" поставок из США БПЛА для использования ВСУ (вооруженными силами Украины) в войне на Донбассе", — заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко

Он утверждает, что подобная аппаратура через подставные фирмы поставляется на Украину западными спецслужбами. "Так аналогичные беспилотники, закупленные в американской фирме Stampede Presentation Products, inc, стоят также на вооружении в 14 и 53 бригадах ВСУ и активно используются украинскими диверсантами в нарушение минских договоренностей", — сказал представитель оборонного ведомства ЛНР.

Он уточнил, что использование украинскими силовиками иностранных БПЛА нарушает меморандум "Об исполнении положений протокола по итогам консультаций трёхсторонней контактной группы", в котором, как уточнил Марочко, говорится "о запрете полётов боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов, вдоль всей линии соприкосновения сторон в зоне прекращения применения оружия на ширину не менее 30 километров".