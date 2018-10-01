Киев опубликовал видео полета "российского Су-27" над украинскими кораблями

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украинские военные опубликовали видео, на котором, по их утверждению, российский Су-27 пролетает около украинских кораблей. Ролик был размещен на официальной странице ВМС Украины в фейсбуке.

В комментарии к размещенной записи утверждается, что корабли украинских ВМС в этот момент выполняли задания в рамках стратегических учений "Казацкая воля-2018".

В настоящий момент неизвестно, является ли запечатленный на кадрах самолет российским.

Учения "Казацкая воля — 2018" проходили с 25 по 29 сентября. В них приняли участие самолеты штурмовой и военно-транспортной авиации воздушных сил, подразделения армейской авиации сухопутных войск, военно-морские силы и десантно-штурмовые войска Украины.

Перед началом учений в украинском Генштабе пообещали сбивать все беспилотники, замеченные в районе проведения учений.

Обвинения Киева

Киев не раз безосновательно обвинял Москву в провокациях. Так, ранее украинские власти пожаловались на досмотры российскими пограничниками судов в Азовском море.

По версии Киева, следующие в украинские порты через Керченский пролив суда простаивают из-за организованных Москвой досмотров, а их владельцы несут потери. При этом крымское погрануправление ФСБ объясняло, что проверки проходят в полном соответствии с международным морским правом, а пограничники не получали каких-либо жалоб от судовладельцев.

Кроме того, в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.

Позже украинские власти заявили о намерении усилить военное присутствие в регионе: в Азовское море были переброшены два бронекатера типа "Гюрза-М".