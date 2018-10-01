Пашинян рассказал, когда пройдут досрочные выборы в парламент Армении

ЕРЕВАН, 1 окт – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян считает, что внеочередные парламентские выборы должны пройти в течение двух-трех месяцев.

"Мы считаем, что досрочные выборы должны пройти как можно скорее, скажем в течение двух-трех месяцев", — сказал премьер журналистам после встречи в ереванском кафе с главой фракции бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА) Ваграмом Багдасаряном.

По его словам, это первый контакт с лидером РПА по внеочередным выборам. "Мы обменялись мнениями и договорились, что должны начать переговорный процесс. Ясно, что одной встречей такие вопросы решить нельзя", — отметил премьер.

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьера. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку. После этого РПА, сохранившая большинство в парламенте, объявила себя оппозиционной силой. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер, в настоящее время эту должность занимает Пашинян.