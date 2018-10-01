Нетаньяху назвал "смехотворными" попытки обвинить Израиль в теракте в Иране

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "смехотворными" попытки обвинить еврейское государство в причастности к недавнему теракту в Иране.

В Тегеране называли США и Израиль в числе организаторов вооруженного нападения на участников военного парада в городе Ахвазе, где 22 сентября погибли более 20 человек.

"Попытки Ирана связать Израиль с терактом на юге Ирана смехотворны. Надписи "Смерть Израилю" на ракетах, которые были запущены по Сирии, доказывают все", — сказал Нетаньяху, которого цитирует его пресс-служба.

Иранские СМИ сообщили, что в ночь на понедельник Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по организаторам теракта в Ахвазе на восточном берегу реки Евфрат в Сирии, после чего несколько ударных беспилотников продолжили поражать позиции террористов.

Агентство IRNA ранее передавало, что ответственность за теракт взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", якобы имеющая связи с Саудовской Аравией.