Трамп пообещал в ближайшие недели запретить в США "скользящие приклады"

ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал, что устройства для автоматической стрельбы, так называемые "скользящие приклады", будут запрещены в ближайшие недели.
"Мы в финальной стадии, через две – три недели они будут в прошлом… В очень скором времени "bump stock" будут в прошлом", — отметил Трамп.
Так называемые устройства "bump stock" ("скользящий приклад") использовались преступником во время стрельбы в Лас-Вегасе 1 октября 2017 года. Жертвами стрельбы стали 59 человек, включая самого стрелка, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в истории США.