Трамп пообещал в ближайшие недели запретить в США "скользящие приклады"

ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал, что устройства для автоматической стрельбы, так называемые "скользящие приклады", будут запрещены в ближайшие недели.

"Для того, чтобы запретить "скользящий приклад", мы должны следовать процедуре, сейчас мы находимся на финальной стадии этой процедуры", — сказал Трамп, местные телеканалы транслировали пресс-конференцию в прямом эфире.

"Мы в финальной стадии, через две – три недели они будут в прошлом… В очень скором времени "bump stock" будут в прошлом", — отметил Трамп.

Так называемые устройства "bump stock" ("скользящий приклад") использовались преступником во время стрельбы в Лас-Вегасе 1 октября 2017 года. Жертвами стрельбы стали 59 человек, включая самого стрелка, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в истории США.