Трамп выразил соболезнования в связи с землетрясением в Индонезии

Женщина сред руин в городе Палу на острове Сулавеси, где прошло сильное землетрясение и цунами. Архивное фото

Женщина сред руин в городе Палу на острове Сулавеси, где прошло сильное землетрясение и цунами. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с землетрясением в Индонезии.

"Хочу выразить глубокие соболезнования нашим друзьям в Индонезии… на которую обрушилось огромное цунами", — сказал Трамп, выступая в Белом доме.

Ранее у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. По последним данным, жертвами землетрясения на Сулавеси стали более 1,2 тысячи человек.