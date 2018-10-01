19:4201.10.2018
(обновлено: 19:45 01.10.2018)
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ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с землетрясением в Индонезии.
"Хочу выразить глубокие соболезнования нашим друзьям в Индонезии… на которую обрушилось огромное цунами", — сказал Трамп, выступая в Белом доме.
Ранее у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. По последним данным, жертвами землетрясения на Сулавеси стали более 1,2 тысячи человек.
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали на острове Сулавеси утром 28 сентября.
Через некоторое время в этом же районе произошел еще один толчок магнитудой 7,4 и несколько афтершоков.
Затем на город Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.
Жертвами стихии стали более 1200 человек.
Почти 17 тысяч человек покинули свои дома, около 2,4 миллиона нужна гуманитарная помощь.
Правительство Индонезии выделит более 37 миллионов долларов для помощи пострадавшим.
Поддержку индонезийцам выразили во многих странах.
Южная Корея направит в Индонезию миллион долларов в качестве гуманитарной помощи.
Еврокомиссия предоставила полтора миллиона евро.
Франция, Турция, США заявили о готовности помочь в ликвидации последствий стихии.
Президент Индонезии поручил принимать международную помощь в ликвидации последствия стихии.
Индонезия — часть так называемого Тихоокеанского огненного кольца, это мощный тектонический разлом.
Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой.
Последствия землетрясения в Индонезии.