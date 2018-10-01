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Трамп выразил соболезнования в связи с землетрясением в Индонезии

Сюжет:
Землетрясение в Индонезии (35)
(обновлено: 19:45 01.10.2018)
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© AFP 2018 / Bay IsmoyoЖенщина сред руин в городе Палу на острове Сулавеси, где прошло сильное землетрясение и цунами. Архивное фотоЖенщина сред руин в городе Палу на острове Сулавеси, где прошло сильное землетрясение и цунами. Архивное фото
© AFP 2018 / Bay Ismoyo

ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с землетрясением в Индонезии.

Обрушившаяся мечеть в городе Палу на острове Сулавеси в Индонезии, где прошло разрушительное землетрясение и цунами. 30 сентября 2018
© AFP 2018 / Adek Berry
Индонезия примет международную помощь для ликвидации последствий в Палу
"Хочу выразить глубокие соболезнования нашим друзьям в Индонезии… на которую обрушилось огромное цунами", — сказал Трамп, выступая в Белом доме.

Ранее у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. По последним данным, жертвами землетрясения на Сулавеси стали более 1,2 тысячи человек.

Последствия разрушительного землетрясения и цунами в Индонезии
© AFP 2018 / Jewel SamadЗемлетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали на острове Сулавеси утром 28 сентября.Обрушившаяся мечеть в городе Палу на острове Сулавеси в Индонезии, где прошло разрушительное землетрясение и цунами. 1 октября 2018 года
© AFP 2018 / Jewel Samad
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали на острове Сулавеси утром 28 сентября.
© REUTERS / Antara Foto/Hafidz MubarakЧерез некоторое время в этом же районе произошел еще один толчок магнитудой 7,4 и несколько афтершоков.Женщина ожидает эвакуацию после землетрясения и цунами в аэропорту города Палу, остров Сулавеси, Индонезия. 30 сентября 2018
© REUTERS / Antara Foto/Hafidz Mubarak
Через некоторое время в этом же районе произошел еще один толчок магнитудой 7,4 и несколько афтершоков.
© REUTERS / Antara Foto/Basri MarzukiЗатем на город Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии. 30 сентября 2018
© REUTERS / Antara Foto/Basri Marzuki
Затем на город Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.
© REUTERS / Humas BasarnasЖертвами стихии стали более 1200 человек.Сотрудники Humas Basarnas на месте рухнувшего отеля в Палу на острове Сулавеси, Индонезия. 30 сентября 2018 года
© REUTERS / Humas Basarnas
Жертвами стихии стали более 1200 человек.
© REUTERS / Antara Foto/Muhammad AdimajaПочти 17 тысяч человек покинули свои дома, около 2,4 миллиона нужна гуманитарная помощь.Мост разрушенный землетрясение и цунами в городе Палу, Сулавеси, Индонезия. 29 сентября 2018 года
© REUTERS / Antara Foto/Muhammad Adimaja
Почти 17 тысяч человек покинули свои дома, около 2,4 миллиона нужна гуманитарная помощь.
© AP Photo / Arimacs WilanderПравительство Индонезии выделит более 37 миллионов долларов для помощи пострадавшим.Cпасатели достают девушку из воды после землетрясений и цунами в городе Палу на острове Сулавеси в Индонезии. 30 сентября 2018 года
© AP Photo / Arimacs Wilander
Правительство Индонезии выделит более 37 миллионов долларов для помощи пострадавшим.
© AFP 2018 / Azwar Поддержку индонезийцам выразили во многих странах.Развалины десятиэтажного отеля в Палу на острове Сулавеси, после сильного землетрясения, Индонезия. 30 сентября 2018
© AFP 2018 / Azwar
Поддержку индонезийцам выразили во многих странах.
© REUTERS / Antara Foto/Muhammad AdimajaЮжная Корея направит в Индонезию миллион долларов в качестве гуманитарной помощи.Люди несут товары из торгового центра после землетрясения и цунами в городе Палу, на острове Сулавеси, Индонезия. 30 сентября 2018 года
© REUTERS / Antara Foto/Muhammad Adimaja
Южная Корея направит в Индонезию миллион долларов в качестве гуманитарной помощи.
© AFP 2018 / Adek Berry Еврокомиссия предоставила полтора миллиона евро.Последствия землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии. 1 октября 2018 года
© AFP 2018 / Adek Berry 
Еврокомиссия предоставила полтора миллиона евро.
© AP Photo / Rio MarioФранция, Турция, США заявили о готовности помочь в ликвидации последствий стихии.Корабль, снесенный на берег во время цунами в городе Палу, остров Сулавеси, Индонезия. 29 сентября 2018 года
© AP Photo / Rio Mario
Франция, Турция, США заявили о готовности помочь в ликвидации последствий стихии.
© AP Photo / Tatan SyuflanaПрезидент Индонезии поручил принимать международную помощь в ликвидации последствия стихии.Последствия землетрясения в городе Палу, на острове Сулавеси в Индонезии. 30 сентября 2018 года
© AP Photo / Tatan Syuflana
Президент Индонезии поручил принимать международную помощь в ликвидации последствия стихии.
© AFP 2018 / Bay IsmoyoИндонезия — часть так называемого Тихоокеанского огненного кольца, это мощный тектонический разлом.Мужчина инспектирует развалины десятиэтажного отеля в Палу на острове Сулавеси, после того как он рухнул в результате сильного землетрясения, Индонезия. 30 сентября 2018
© AFP 2018 / Bay Ismoyo
Индонезия — часть так называемого Тихоокеанского огненного кольца, это мощный тектонический разлом.
© AFP 2018 / Bay IsmoyoЕжегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой.Родственница жертвы землетрясения возле рухнувшего отеля в Палу, остров Сулавеси в Индонезии. 30 сентября 2018 года
© AFP 2018 / Bay Ismoyo
Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой.
© AFP 2018 / BeawihartaПоследствия землетрясения в Индонезии.Последствия землетрясения в городе Палу, на острове Сулавеси в Индонезии. 1 октября 2018 года
© AFP 2018 / Beawiharta
Последствия землетрясения в Индонезии.
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