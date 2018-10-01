Трамп призывает не устраивать "охоту на ведьм" по делу Кавано

ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призывает не устраивать "охоту на ведьм" по делу кандидата в Верховный суд Бретта Кавано, которого обвинили в домогательствах.

"Я не хочу, чтобы была охота на ведьм", — заявил Трамп на пресс-конференции.

Вместе с тем, он заявил, что хочет, чтобы расследование по делу Кавано, которое проводит ФБР, было "очень подробным". Трамп отрицал, что он ограничил формат возможного расследования. По его словам, он "совершенно не обеспокоен" перспективой того, что к делу присовокупят обвинения всех трех женщин, которые до настоящего времени заявили о домогательствах со стороны Кавано.

"Меня в этом деле ведет сенат. Я хочу, чтобы сенат был рад. Я не выношу суждение, сенат выносит… Все, что сенаторы хотят, меня устраивает", — сказал Трамп.

Ранее стало известно, что Трамп поручил начать расследование обвинений в адрес кандидата на должность судьи Верховного суда Кавано, оно должно занять не больше недели. Трамп рассчитывает, что расследование снимет подозрения с Кавано.

Трамп ранее выдвинул Кавано на должность судьи Верховного суда, который традиционно играет ключевую роль в политической жизни США. Для его назначения необходимо согласие большинства из 100 сенаторов. Противники президента в сенате ожидаемо выступили против кандидатуры Кавано. После этого несколько женщин обвинили судью в сексуальных домогательствах в 1980-е годы. Показания в сенате по этому поводу дали одна из предполагаемых жертв Кристин Блейзи Форд, а также сам Кавано.