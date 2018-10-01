Трамп призывает не устраивать "охоту на ведьм" по делу Кавано

ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призывает не устраивать "охоту на ведьм" по делу кандидата в Верховный суд Бретта Кавано, которого обвинили в домогательствах.
Вместе с тем, он заявил, что хочет, чтобы расследование по делу Кавано, которое проводит ФБР, было "очень подробным". Трамп отрицал, что он ограничил формат возможного расследования. По его словам, он "совершенно не обеспокоен" перспективой того, что к делу присовокупят обвинения всех трех женщин, которые до настоящего времени заявили о домогательствах со стороны Кавано.
Ранее стало известно, что Трамп поручил начать расследование обвинений в адрес кандидата на должность судьи Верховного суда Кавано, оно должно занять не больше недели. Трамп рассчитывает, что расследование снимет подозрения с Кавано.