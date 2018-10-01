В Италии немецкий дальнобойщик пытался украсть морскую воду

РИМ, 1 окт — РИА Новости, Александр Логунов. Дальнобойщик из Германии оштрафован в итальянском Триесте за попытку наполнить цистерну своей фуры водой Адриатического моря, сообщили РИА Новости в полиции итальянского города.

"Один из местных жителей сообщил нам, что некто остановил свой грузовик неподалеку от центра водного спорта в черте города и засунул в воду залива трубу", — заявила сотрудница полицейского управления. Прибывшие на место стражи порядка установили, что 48-летний мужчина использовал мощный насос и пытался наполнить цистерну своей фуры объемом 24 тонны.

По его словам, он собирался отвезти воду на родину и наполнить ей резервуары океанариума. За нарушение кодекса навигации немцу пришлось заплатить штраф в 1659 евро. Украденную воду он должен сбросить обратно в море.