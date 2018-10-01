На Украине приватизируют часть оборонных предприятий

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости. Государственный концерн "Укроборонпром" сформировал список оборонных предприятий, которые планируется передать в управление Фонду государственного имущества Украины для дальнейшей приватизации, сообщила в понедельник пресс-служба концерна.

"Сейчас сформирован перечень из предприятий, которые будут передаваться в Фонд государственного имущества Украины. Это исключительно непрофильные предприятия, которые сейчас занимаются выпуском продукции гражданского назначения или еще в 90-х прекратили любое производство", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на первом этапе планируется передать Фонду госимущества около десяти предприятий, на которых суммарно в штате находится около 300 работников.

Как сказано в сообщении, в фонду уже передано предложение о приватизации госпредприятия "171 Черниговский ремонтный завод", который более десяти лет не имел заказов и только после 2014 года выполнил единичный ремонт автомобильной техники военного назначения. Кроме того, госконцерн предлагает приватизировать госпредприятие "Ивано-Франковский котельно-сварочный завод", которое с 2014 года находится в состоянии санации.

В "Укроборонпроме" отметили, что из 131 предприятия, входящего в состав концерна, точно не будут проданы те, которые с 2014 года обновляли производственные мощности, привлекали высокопрофессиональные кадры и поставляли свою продукцию в вооруженные силы Украины и другие силовые ведомства, а также имеют четкий план дальнейшего развития.

"То есть более 80 заводов, конструкторских бюро и научно-производственных комплексов, которые занимаются выпуском, модернизацией, ремонтом вооружения и выпуском комплектующих к нему, останутся в собственности государства и составе "Укроборонпрома", — добавили в пресс-службе.