В МИД России прокомментировали референдум в Македонии

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Незамедлительная поддержка итогов референдума в Македонии со стороны ЕС и НАТО говорит о желании обеспечить ускоренное втягивание Скопье в альянс, несмотря на мнение населения, в то время как долгосрочное решение может быть найдено только самими сторонами, заявили в понедельник в МИД РФ.

Правительство Греции 17 июня подписало с Республикой Македония договор, который решает многолетний спор о ее названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Стороны договорились о ее переименовании в Республику Северная Македония. В воскресенье в Македонии прошел консультативный референдум с вопросом "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македонией и Греческой Республикой?" Согласно оглашенным ГИК в понедельник результатам подсчета 100% материала, в плебисците приняли участие немногим более 666 тысяч человек, что составило менее 37% от общего числа избирателей. Из проголосовавших 91,46% выступили "за" соглашение Скопье и Афин, отвергли договор 6,56%.

"Явка 36,8% не позволяет признать плебисцит состоявшимся (для этого необходимо 50%) и недвусмысленно свидетельствует, что македонские избиратели предпочли бойкотировать грубо навязываемые извне Скопье и Афинам решения – ведущие политики из стран НАТО и Евросоюза непосредственно участвовали в развернутой пропагандистской кампании, без стеснения вмешиваясь во внутренние дела этой балканской страны", — говорится в комментарии МИД РФ.

"Несмотря на то, что две трети населения Македонии не поддержали Преспанское соглашение, итоги голосования незамедлительно приветствовали руководство ЕС и НАТО, а также Вашингтон. Налицо стремление обеспечить ускоренное втягивание Скопье в НАТО несмотря на мнение македонского народа. Наша принципиальная позиция остается неизменной: долгосрочное решение может быть найдено только самими сторонами, без вмешательства извне, исключительно в рамках правового поля и с опорой на широкую общественную поддержку. Преспанское соглашение этим критериям явно не соответствует", — отметили в российском дипведомстве.

При этом отмечается, что соглашение противоречит также международному праву и македонской конституции.

"Россия в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН внимательно следит за развитием ситуации. Исходим из того, что в соответствии с пунктом 3 резолюции СБ ООН 845 результаты переговоров между Скопье и Афинами будут рассмотрены в Совете Безопасности ООН", — констатировали в МИД.