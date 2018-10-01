Лидер испанской оппозиции потребовал ввести прямое правление в Каталонии

МАДРИД, 1 окт — РИА Новости. Испанское правительство должно ввести в Каталонии прямое правление, заявил в связи с событиями в автономном сообществе в первую годовщину незаконного референдума о независимости лидер оппозиционной правой Народной партии Пабло Касадо.

"(Глава каталонского правительства Ким) Торра поддержал kale borroka (уличная борьба — баск.) "Комитетов защиты Республики". У (премьера Испании Педро) Санчеса нет оправданий, чтобы не ввести в действие статью 155 (конституции) или провести всеобщие выборы. Если нет, то он или некомпетентен, или сообщник путчистов, в обоих случаях он не в состоянии руководить Испанией", — написал Касадо в Twitter

Ранее в понедельник введения 155 статьи конституции в связи с беспорядками потребовал лидер центристской партии "Граждане" Альберт Ривера.

Причиной этих заявлений стали слова главы женералитета Кима Торры, поддержавшего действия радикалов из "Комитетов защиты республики", которые в понедельник устроили акции протеста в Каталонии. Они блокировали ряд трасс и дорог, улицы в Барселоне и Льейде, заблокировали вход в Биржу в Барселоне, на несколько часов прервали высокоскоростное железнодорожное сообщение с Францией, сняли флаг Испании со здания представительства женералитета в Жироне. При этом Торра, выступая по поводу годовщины проведения референдума о самоопределении, поддержал "комитеты", призвав их "давить дальше".

Предыдущее испанское правительство Мариано Рахоя ввело 155 статью конституции в конце октября прошлого года, после провозглашения независимости Каталонии региональным парламентом. Прямое правление Мадрида в автономном сообществе было прекращено после вступления в должность нового женералитета во главе с Торрой в мае этого года.

Первого октября исполняется год с момента проведения незаконного референдума в Каталонии. В нем приняли участие 43% населения, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали голосование незаконным. Основываясь на результатах этого голосования, каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство страны с согласия Сената ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении бывшего каталонского руководства, лидеров сепаратистских общественных организаций, экс-руководителей каталонских правоохранительных органов и бывшего руководства парламента возбуждены уголовные дела по обвинениям в организации восстания, мятежа и растрате госсредств.