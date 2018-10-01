В Микронезии нашли тело пассажира, пропавшего при аварийной посадке лайнера

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Дайверы обнаружили в водах у микронезийских островов Трук тело пассажира, пропавшего при аварийной посадке самолета авиакомпании Air Niugini на воду в пятницу утром, сообщил в заявлении представитель авиакомпании.

"С большой печалью я подтверждаю, что тело мужчины было обнаружено сегодня дайверами, после того, как они провели поиски…в регионе лагуны Трук", — сообщается в заявлении в Facebook, опубликованном в понедельник.

В Air Niugini сообщили, что принимают меры для передачи тела родственникам. По их словам, в связи с инцидентом открыто расследование.

В пятницу утром самолет национальной авиакомпании Папуа-Новой Гвинеи Air Niugini, летевший с острова Понпеи на остров Трук, совершил аварийную посадку на воду в Микронезии.

По данным местных СМИ, самолет попытался сесть, но упал в воду примерно в 150 метрах от взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находились 36 пассажиров и 11 членов. Сообщалось, что все они прошли осмотр у врачей, сообщений о серьезных травмах не поступало. Позднее авиакомпания заявила, что работает с местными властями, больницами и следователями для того, чтобы установить местонахождение одного пропавшего пассажира.