В МИД Белоруссии выступили против двойных стандартов в борьбе с терроризмом

МИНСК, 1 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что борьба с глобальной угрозой терроризма требует от всех стран соблюдения международного права и отказа от двойных стандартов.

"Общей для всех является глобальная угроза терроризма. Борьба с ней требует целостного подхода, при котором все страны соблюдают принципы международного права и избегают двойных стандартов", — сказал Макей, выступая в понедельник во время общеполитической дискуссии в рамках сессии Генассамблеи ООН.

Он отметил, что в Минске приветствуют и с готовностью поддержат усилия руководства ООН по созданию единого фронта против терроризма. "Вкладом нашей страны в глобальные объединительные процессы в этой сфере станет организованная Беларусью совместно с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе международная конференция высокого уровня по вопросам предотвращения и борьбы с терроризмом в цифровую эпоху, которая пройдет в Минске 9-10 октября", — подчеркнул министр.

Макей акцентировал внимание на важности в современном мире таких ценностей, как устойчивость и процветание для всех стран. "Именно они составляют глубинную основу для тех задач, которые государства мира могут решить только сообща. К сожалению, именно они нередко приносятся в жертву логике конфронтационного мышления, с которым мы сталкиваемся все чаще", — сказал Макей. Он напомнил, что "на саммите ООН 2015 года президент Беларуси высказал идею о невозможности устойчивого развития без обеспечения прочного мира и безопасности". "Это полностью актуально и сегодня: реальная устойчивость не может быть достигнута вне рамок безопасности, которые ежедневно испытываются на прочность", — сказал глава белорусского МИД.