В Чехии мужчина попал в больницу с признаками лихорадки Западного Нила

ПРАГА, 1 окт – РИА Новости. Тесты у госпитализированного в городе Бржецлаве на юго-востоке Чехии мужчины подтвердили все признаки вируса лихорадки Западного Нила, сообщила в понедельник журналистам представитель дирекции больницы Таня Свободова.

"Этот мужчина не был в последние годы за рубежом, судя по всему, он получил инфекцию в Чехии. Данная болезнь переносится только определенного вида комарами, от человека к человеку она не передается. Жизнь пациента находится вне опасности", — сказала Свободова.

В минувшем месяце в Чехии впервые зафиксирована смерть человека в результате заболевания лихорадкой Западного Нила. Скончалась 72-летняя женщина, также не выезжавшая в последние годы в другие страны, что подтверждает появление в республике переносящих эту болезнь комаров.

Больница в Бржецлаве временно прекратила прием крови от доноров. Минздрав страны после смерти пожилой женщины усилил информационно-разъяснительную работу в СМИ и среди населения о данном заболевании.

Лихорадка Западного Нила — острое вирусное заболевание, характеризующееся лихорадкой, серозным воспалением мозговых оболочек (крайне редко — менингоэнцефалитом), системным поражением слизистых оболочек, лимфаденопатией и, реже, сыпью.

Как сообщила журналистам заведующая Национальной лаборатории по арбовирусам (нейровирусам) Гана Зелена, в нынешнем году в ряде южно-европейских стран наблюдается необычно высокое количество заразившихся этой болезнью, в частности, в Греции, Италии, Венгрии, Сербии.

Чаще всего вирус переносится комарами. Инкубационный период заболевания составляет от 3 до 14 дней. У здоровых людей своими признаками оно всего лишь напоминает грипп. Но у детей, людей старшего возраста, а также лиц с ослабленным иммунитетом вирус может дать осложнения и перейти в энцефалит или менингит, а в исключительных случаях, по словам Зеленой, может окончиться смертью больного.

Впервые вирус лихорадки западного Нила был выделен из крови больного человека в 1937 года в Уганде. В последующем появились указания на широкое распространение заболевания в Африке и Азии. Наиболее часто заболевание встречается в странах Средиземноморья, особенно в Израиле и Египте. Описаны случаи болезни во Франции — на побережье Средиземного моря и на Корсике, а также в Индии и Индонезии. Доказано существование природных очагов заболевания в некоторых постсоветских странах — Армении, Туркменистане, Таджикистане, Азербайджане, Казахстане, Молдавии, а также в ряде южных областей России.