Ливан заявил о готовности противостоять агрессии Израиля

БЕЙРУТ, 1 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Ливан обладает достаточной силой для отражения израильской агрессии в случае необходимости, заявил министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль, выступая на пресс-конференции перед иностранными послами и журналистами.

"Ливан достаточно защищен и силен для самозащиты при агрессии. Нам важно жить в мире и защищать Ливан. Мы знаем о враждебных намерениях (Израиля) в отношении Ливана",- сказал Басиль.

По словам министра, заявление Израиля о наличии складов с ракетами "Хезболлах" в районе международного аэропорта Бейрута — это предлог для очередной агрессии против его страны.

"Израиль не уважает международное право и резолюцию 1701, а Нетаньяху использует трибуну ООН для оправдания нарушений Израилем международного права",- добавил Басиль.

Глава МИД предложил послам вместе съездить на места, о которых говорит Израиль, что бы стать свидетелями лживых заявлений Тель-Авива.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции 28 сентября заявил, что Россия предостерегает Израиль от возможного нанесения военных ударов по Ливану.