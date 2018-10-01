Израиль ищет новый повод для агрессии против Ливана, заявили в Бейруте

БЕЙРУТ, 1 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Израиль ищет новый повод для агрессии против Ливана, заявляя о складах с ракетами в Бейруте, заявил на пресс-конференции глава МИД страны Джебран Басиль.

"Израиль пытается обосновать новую агрессию против Ливана… Израиль не уважает международное законодательство, суверенитет Ливана", — сказал Басиль, выступая в Бейруте перед послами и журналистами.

Министр подчеркнул, что Ливан хочет жить в мире и готов себя защитить. Басиль напомнил, что его страна уже отражала агрессию Израиля и готова вновь сделать это, если потребуется.

Израильские военные утверждают, что ливанское движение "Хезболлах" при поддержке Ирана тайно создает в густонаселенном районе Бейрута предприятия для повышения точности ракетного вооружения.