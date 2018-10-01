В Британии пообещали поддержать экономику в случае выхода из ЕС без сделки

ЛОНДОН, 1 окт – РИА Новости, Наталья Копылова. Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд пообещал поддержать британскую экономику в случае недостижения сделки по Brexit c Евросоюзом, об этом он заявил, выступая в понедельник на съезде Консервативной партии в Бирмингеме.
"Я хочу, чтобы вы не сомневались, что я сохраню достаточно "финансовой мощи", чтобы поддержать нашу экономику, если это произойдет", — заявил Хаммонд, сорвав аплодисменты зала.
Также министр сообщил, что, несмотря на некоторые газетные публикации, которые обвиняют его в "слабой приверженности" Brexit, он остается оптимистом и верит в лучшее будущее Великобритании и экономики после выхода из ЕС. "Я отношусь с энтузиазмом к тем изменениям, которые грядут, и к той пользе, которую получит наше общество", — подчеркнул Хаммонд.
Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.