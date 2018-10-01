На Украине сварить постный борщ стало дороже на 45% с начала года

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости. Овощи из набора для постного борща подорожали на Украине на 45% с начала 2018 года, сообщил в понедельник глава украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Постный борщ только с начала года вырос в цене на 45%. На Украине средняя стоимость борща в июле составила 103,3 гривны (около 3,6 доллара) за 3,5 литра", — написал Дорошенко на своей странице в Facebook

По его информации, расчет проводили по классическому рецепту, куда вошли картофель и свекла — по 500 граммов, капуста – 300 граммов, морковь и лук — по 200 граммов, вода питьевая – 3 литра, лавровый лист, соль, черный перец — по вкусу.

Он также сообщил, что с начала года морковь выросла в цене на 130%, капуста — на 69%, лук – на 55%, картофель – на 27%, свекла – на 13%.