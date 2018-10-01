Бельгиец может получить до пяти лет тюрьмы за охоту в зоне "свиной чумы"

БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости, Александр Шишло. Бельгийцу, задержанному за охоту в зоне гибели диких кабанов от африканской чумы свиней (АЧС), грозит от 15 дней до пяти лет тюремного заключения, а также штраф в размере от 1 тысячи до 10 тысяч евро, сообщили в понедельник РИА Новости в министерстве сельского хозяйства бельгийского региона Валлония.

В начале второй декады сентября на юге провинции Люксембург, расположенной в бельгийских Арденнах, вблизи границы с Люксембургом и Францией, были найдены мертвыми пять диких кабанов, которые, как установлено, погибли от "свиной чумы". Позже там обнаружили еще не более десяти погибших животных. После этого власти Валлонии во избежание распространения вируса АЧС на поголовье свиноферм ввели запрет на охоту на кабанов в карантинной зоне площадью 63 тысячи гектаров, который был продлен до февраля 2019 года.

По словам собеседника агентства, задержанному 27-летнему охотнику предъявлено обвинение в нарушении запрета на охоту, перевозке мертвой дичи и несоблюдении законодательства об охране здоровья животных.

Найденного в машине у охотника мертвого кабана отправили в лабораторию, чтобы установить, является ли он носителем вируса АЧС, сказали в пресс-службе.