Бельгиец может получить до пяти лет тюрьмы за охоту в зоне "свиной чумы"

БРЮССЕЛЬ, 1 окт – РИА Новости, Александр Шишло. Бельгийцу, задержанному за охоту в зоне гибели диких кабанов от африканской чумы свиней (АЧС), грозит от 15 дней до пяти лет тюремного заключения, а также штраф в размере от 1 тысячи до 10 тысяч евро, сообщили в понедельник РИА Новости в министерстве сельского хозяйства бельгийского региона Валлония.
По словам собеседника агентства, задержанному 27-летнему охотнику предъявлено обвинение в нарушении запрета на охоту, перевозке мертвой дичи и несоблюдении законодательства об охране здоровья животных.
Найденного в машине у охотника мертвого кабана отправили в лабораторию, чтобы установить, является ли он носителем вируса АЧС, сказали в пресс-службе.