В Таджикистане отстранили главу Горно-Бадахшанской автономной области

ДУШАНБЕ, 1 окт – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в понедельник своим указом освободил от должности председателя Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Шодихона Джамшедова в связи с переходом на другую работу, сообщается на сайте главы государства.

Исполняющим обязанности главы области назначен Едгор Файзов, ранее занимавший пост исполнительного директора Фонда Ага Хана в Таджикистане.

В сентябре на встрече с руководством ГБАО Рахмон дал поручение в течение месяца устранить проблемы региона, в частности, с обеспечением безопасности населения и верховенства закона. Он раскритиковал местные власти, призвал их навести порядок и обуздать местных "авторитетов". После заседания в области сменили руководителей силовых и правоохранительных органов, главу города Хорога и двух районов области, а также всех заместителей председателя области.

Горно-Бадахшанская автономная область образована 2 января 1925 года в составе Таджикской АССР. Она занимает 44,9% от территории страны, тут проживают более 215 тысяч человек. ГБАО граничит на севере с Киргизией, на востоке — с Китаем, на юге и западе — с Афганистаном.