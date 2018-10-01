Идею о переименовании Македонии поддержало более 90% участников референдума

Участники протеста, призывающие бойкотировать референдум, напротив парламента в центре города Скопье в день референдума п о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. 30 сентября 2018

Участники протеста, призывающие бойкотировать референдум, напротив парламента в центре города Скопье в день референдума п о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. 30 сентября 2018

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Данные 100% участков на консультативном референдуме о переименовании Македонии и вступлении в ЕС и НАТО показали, что за проголосовали 91,46%, против — 5,65%, сообщила Государственная избирательная комиссия.

Според процесирани 3.513 од 3.513 избирачки места, односно 100,00% од избирачките места од страна на ДИК, се заклучува дека гласале 666.743 граѓани, а вкупната излезност е 36,91%. Од нив, ЗА гласале 91,46% од гласачите, ПРОТИВ гласале 5,65%, а за неважечки се сметаат 2,89%. — ДИК / SEC (@Izbori_Mk) 1 октября 2018 г.

По ее данным, в голосовании приняли участие около 667 тысяч человек — 36,91% от общего числа избирателей. По закону, чтобы референдум был признан успешным, проголосовать должна половина избирателей — 903,17 тысячи человек.

​Правительство Греции 17 июня подписало с Республикой Македония договор, который решает многолетний спор о ее названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Стороны договорились о ее переименовании в Республику Северная Македония.