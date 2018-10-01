ВСУ более 150 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 1 окт — РИА Новости. Украинские силовики более 150 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе в течение минувшей недели, ранения получили три мирных жителя, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За период с 24 по 30 сентября Вооруженные силы Украины 153 раза нарушили режим прекращения огня, пострадали три мирных жителя. По территории республики было выпущено 228 мин калибром 120 миллиметров, 86 мин калибром 82 миллиметра и восемь танковых снарядов", — заявил представитель ведомства.