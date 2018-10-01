Посла Южной Кореи вызвали в МИД из-за задержания судна "Севастополь"

Здание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото

Здание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Посол Южной Кореи вызван в МИД РФ, ему сделано представление в связи с незаконным задержанием российского судна "Севастополь" в порту города Пусан, говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщили в министерстве, 1 октября в МИД России был приглашен посол Республики Корея в России У Юн Гын.

"Заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации Игорем Моргуловым было сделано представление южнокорейскому послу в связи с незаконным задержанием российского судна "Севастополь" в порту города Пусан", — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что российская сторона потребовала незамедлительно отменить запрет морских властей РК на выход указанного судна из порта.