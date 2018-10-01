Коалиция во главе с США подтвердила ракетный удар Ирана по целям в Сирии

Запуск ракет класса земля-земля из города Керманшах в Иране по позициям боевиков на восточном берегу Евфрата в Сирии. 1 октября 2018

Запуск ракет класса земля-земля из города Керманшах в Иране по позициям боевиков на восточном берегу Евфрата в Сирии. 1 октября 2018

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США подтвердила РИА Новости, что иранские военные в ночь на понедельник нанесли ракетный удар по целям в Сирии.

Ранее иранские СМИ сообщили, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по организаторам теракта в Ахвазе и их объектам на восточном берегу Евфрата в Сирии, после чего несколько боевых беспилотников продолжили поражать позиции террористов.

"Прошлой ночью иранские силы без уведомления нанесли удары (по районам в Сирии – ред.)", — заявил представитель коалиции полковник Шон Райан. По его словам, командование продолжает оценивать, представляла ли данная операция какую-либо угрозу для военных коалиции и был ли нанесен ущерб ее структурам. О том, что целями Ирана были объекты террористов, коалиции известно только из открытых источников, добавил полковник.

Теракт в иранском городе Ахваз произошел в конце сентября во время военного парада. По последним данным, число погибших превысило 20 человек, еще более 60 получили ранения. По данным агентства IRNA, ответственность взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявлял, что за терактом на военном параде в Ахвазе стоят государства, действующие под руководством США. А глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф утверждал, что ответственность за теракт лежит на "региональных спонсорах терроризма и их американских инструкторах".