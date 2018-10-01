Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Стремление Москвы совместно с Лондоном вести расследование инцидента с отравлением Скрипалей не встретило взаимности, и Россия лишена возможности получить какие-либо материалы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия с самого начала предлагала совместные действия по расследованию инцидента. Вместе с тем, это желание Москвы не встретило взаимности, и Москва лишена возможности получить какие-либо материалы", — сообщил Песков журналистам.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.