Экс-глава MI6 скептично относится к версии вмешательства России в Brexit

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Экс-глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав "скептически относится" к утверждениям о том, что Россия вмешивалась в референдум по Brexit 2016 года, сообщает газета Times.

Газета цитирует заявление Дирлава, возглавлявшего MI6 с 1999 по 2004 года, на Кливденском литературном фестивале.

"Он заявил, что "достаточно скептически относится" к (утверждениям — ред.) о том, что Россия вмешивалась в референдум по Brexit", — пишет газета.

Обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы периодически звучат в США и некоторых европейских странах, при этом доказательств, что такое вмешательство имело место, никогда приведено не было. Ранее комитет по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ палаты общин британского парламента начал расследование якобы имевшего место вмешательства России в референдум по Brexit 2016 года.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, указывал, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Британский премьер-министр Тереза Мэй ранее подвергла резкой критике якобы "вмешательство России" в выборы и другие демократические процессы в ряде стран. В МИД РФ заявили, что обвинения Мэй в адрес России имеют безответственный и безосновательный характер.