Экс-глава MI6 заявил СМИ, что жалеет о том, что "помог" Путину в 2000 году

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Экс-глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав рассказал о совместном походе президента России Владимира Путина и тогдашнего премьер-министра Великобритании Тони Блэра в Мариинский театр на оперу, сообщает издание Times.

Дирлав возглавлял MI6 в 1999-2004 годах. Экс-глава спецслужбы заявил, что во время президентской кампании 2000 года "один из высокопоставленных сотрудников спецслужб в Лондоне обратился к нему с просьбой о помощи со стороны MI6". "Сотрудник спросил, захочет ли Блэр… посетить премьеру оперы Сергея Прокофьева "Война и мир" в Мариинском театре в Санкт-Петербурге вместе с Путиным", — пишет газета.

"Мы долго обсуждали в Лондоне, должен ли Тони Блэр принять это приглашение, и решили, что это необычная и уникальная возможность, и приняли приглашение", — рассказал Дирлав и добавил, что позже в Лондоне, как он уверен, "сильно пожалели" о своем решении "укрепить" репутацию нового российского президента.

"Но не забывайте, что это был период достаточно хороших отношений с Россией. Потом стали появляться небольшие проблемы, небольшие проблемы становились большими проблемами", — сказал экс-глава MI6 и перечислил отказ в экстрадиции Бориса Березовского, пребывание в Британии Ахмеда Закаева и убийство Александра Литвиненко.

Дирлав отметил, что "то, что было хорошими отношениями в течение примерно полутора или двух лет, вдруг стало натянутым и очень трудным".

Дирлав также заявил, что не хочет называть Путина разведчиком, "потому что это благородная профессия". По его словам, отравление в Солсбери в марте является признаком кризиса в российской разведке.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура РФ намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан.