Экс-глава MI6 не верит, что Россия могла повлиять на итоги выборов в США

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Экс-глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав не верит, что Россия могла повлиять на исход президентских выборов в США в 2016 году, сообщает издание Times.

Выступая на литературном фестивале, Дирлав отметил, что хотя Россия могла использовать технологии, чтобы повлиять на американские выборы, однако это не могло отразиться на их результатах.

"Я не думаю, что это могло изменить их исход", — сказал он журналистам.

Экс-глава MI6 добавил, что также не считает, что Россия "манипулирует" президентом США Дональдом Трампом.

Дирлав также считает, что для Трампа досье, собранное бывшим британским агентом MI6 Кристофером Стилом, не представляет важности. "Он просто не обращает на это внимание. Даже если он задумывал что-то недоброе, как утверждает досье Стила, в российском отеле, я не думаю, что он беспокоится о таких вещах", — приводит газета слова Дирлава.

Ранее газета New York Times писала, что сторонники Демократической партии США и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости. В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего британского агента MI6 Кристофера Стила. В анонимном документе утверждается, что "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о Трампе. Досье вызвало противоречивую реакцию. Опубликовавший досье сайт отмежевался от его содержания, а Белый дом категорически опроверг утверждения авторов.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".