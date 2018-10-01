Вальс пообещал уйти из политики в случае провала на выборах в Барселоне

ПАРИЖ, 1 окт — РИА Новости. Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс, объявивший о намерении баллотироваться на пост мэра Барселоны, заявил, что прекратит заниматься политикой в случае неудачи на выборах.

"Да, без сомнения", — сказал Вальс в эфире телеканала BFMTV, отвечая на вопрос ведущего, прекратит ли он заниматься политикой в случае неудачи на выборах мэра Барселоны.

"Это жизненный выбор. Напротив, вопрос: останетесь ли вы в Барселоне? Да", — подчеркнул он.

Вальс отметил, что это совсем не означает, что у него больше не будет связей с Францией. "Я буду возвращаться сюда часто", — добавил политик.

Муниципальные выборы состоятся в Барселоне в конце мая следующего года.

Каталонец Вальс родился в Барселоне в 1962 году, несмотря на то, что его отец, художник Хавьер (Ксавье) Вальс, эмигрировал из Каталонии во Францию в конце 40-х годов. Мать Вальса родом из италоязычной Швейцарии. Так что Вальс свободно говорит на четырех языках — французском, испанском, каталанском и итальянском.

Вальс приходится внучатым племянником автору музыки к гимну ФК "Барселона" Мануэлю Вальсу и Горина и болеет за эту команду.

Он вступил во французскую соцпартию в 17 лет, в 1980 году (из нее Вальс вышел в прошлом году). А два года спустя получил французское гражданство.

В 2001 году Вальс стал мэром Эври, пост, который он сохранил до 2008 года, в 2002 году был избран депутатом Национального собрания.

Министерскую должность Вальс получил в 2012 году, став главой МВД и заняв на этом посту жесткую позицию в отношении нелегальной миграции. Спустя два года президент Франсуа Олланд назначил Вальса премьером вместо ушедшего в отставку Жан-Марка Эйро. В 2016 году Вальс подал в отставку — чтобы принять участие в праймериз соцпартии, а дальше претендовать на высшую должность в стране. Однако политическим амбициям каталонца во Франции не суждено было сбыться. Он проиграл праймериз Бенуа Амону, а на президентских выборах поддержал кандидатуру Эммануэля Макрона.

В настоящее время Вальс является депутатом Национального собрания от партии "Вперед, Республика!", однако на заседания является не слишком часто и все больше времени проводит в Испании. Тем более что в Каталонии у него, как утверждают французские и испанские СМИ, живет новая подруга — Сусана Гальярдо, одна из богатейших предпринимателей Испании, крупнейший акционер фармацевтической компании Almirall. Гальярдо во время незаконного референдум о независимости, который состоялся 1 октября прошлого года, явилась на избирательный участок с испанским флагом. И, как она сама утверждает, смогла проголосовать четыре раза.

Соперниками Вальса на выборах в Барселоне могут стать нынешний мэр Ада Колау и советник по внешним связям и институциональным отношениям каталонского женералитета Эрнест Марагаль. Рейтинг Колау за четыре года пребывания у власти сильно упал — усидеть на двух стульях в сложнейшей политической ситуации, которую переживает Каталония, не так просто, да и большинство обещаний, которые Колау раздавала во время предвыборной кампании 2015 года, будучи кандидатом от коалиции Barcelona en Comú (эту коалицию поддерживала левая популистская партия Podemos), так и не были выполнены.

Советник по внешним связям и институциональным отношениям каталонского женералитета Эрнест Марагаль на минувшей неделе заявил, что его цель — создать широкую коалицию сторонников движения за независимость, к которой помимо "Левых республиканцев Каталонии" (он является членом этой партии) присоединились бы другие политические силы, отстаивающие эту идею, — от правой "Вместе за Каталонию" до крайне левой "Кандидатуры народного единства".

Впрочем, не исключено, что "партия Пучдемона" выдвинет своего кандидата. Кроме того, с кандидатом на пост мэра каталонской столицы должна определиться и соцпартия.