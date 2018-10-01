Эрдоган рассказал об отношениях Турции и Германии

АНКАРА, 1 окт — РИА Новости. Болезненный период в турецко-германских отношениях остался позади, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя итоги своего государственного визита в Германию 27-29 сентября.

Отношения ЕС и Турции ухудшились после попытки вооруженного переворота в стране в 2016 году: Евросоюз раскритиковал реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз. Особенно обострились отношения с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.

"Уверен, что мой государственный визит в Германию будет способствовать укреплению традиционной дружбы между двумя странами. Болезненный период в наших отношениях оставлен позади", — написал Эрдоган в Twitter.

Он отметил, что у Анкары и Берлина одинаковая позиция по урегулированию сирийского конфликта. "Турция приветствует чувствительное отношение Германии к гуманитарному аспекту сирийской проблемы", — написал Эрдоган.

Он также отметил высокий уровень экономических связей между Анкарой и Берлином, о чем свидетельствуют показатели торгового оборота между двумя странами. Начиная с 2003 года объем прямых инвестиций в экономику Турции со стороны немецких компаний составил 9 миллиардов долларов, а рост взаимного торгового оборота за последние семь месяцев превысил 13%.

По словам Эрдогана, визит в Германию открыл много новых возможностей для углубления диалога между двумя странами по многим направлениям. "В ходе визита мы с канцлером (ФРГ Ангелой) Меркель сошлись во мнениях о необходимости возобновления механизмов взаимодействия, которые не работали в течение определенного времени", — добавил президент Турции.

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