Эксперт прокомментировала заключение обновленного соглашения по НАФТА

Флаги Канады, Мексики и США перед зданием во время третего раунда обсуждения актуализации соглашения НАФТА в Онтарио, Канада. Архивное фото

Флаги Канады, Мексики и США перед зданием во время третего раунда обсуждения актуализации соглашения НАФТА в Онтарио, Канада. Архивное фото

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Сохранение Канады в трехстороннем соглашении с США и Мексикой может положительно повлиять на позицию Америки в международной торговле, считает заведующая кафедрой внешнеполитической деятельности России факультета национальной безопасности РАНХиГС Ольга Абрамова.

Ранее на сайте правительства Канады было опубликовано совместное заявление главы МИД Канады Христи Фриланд и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера. В нем говорилось, что США, Канада и Мексика достигли трехстороннего торгового соглашения, которое теперь будет называться USMCA и заменит прежнее соглашение НАФТА.

"По сути соглашение нужно будет еще изучить. Но если США достигли договоренности о соблюдении основных принципов с главным соседом — Канадой, это пойдет только на пользу США, их экономике и, возможно, укрепит позиции, во всяком случае повысит, в международной торговле", — заявила Абрамова РИА Новости.

По ее словам, политика США по сдерживанию конкурентов и развязывание торговых войн связаны с потерей Соединенными Штатами лидерских позиций в мировой торговле. По итогам 2016 года лидером был Китай с долей 2,1 триллиона долларов, на втором месте США с долей 1,5 триллиона долларов, на третьем — с небольшим отрывом Германия с 1,3 триллиона долларов.

"С точки зрения здравого смысла укрепление Америки, сохранение лидерства возможно только в тесном взаимодействии с ближайшими соседями, а это Канада. Я не знаю, о чем они договорились вчера. Но думаю, что США и Канада должны были вернуться к начальным принципам свободной торговли. Только с Канадой США могут повысить свои позиции в мировой торговле", — добавила эксперт.

Соглашение НАФТА действовало с 1994 года между США, Мексикой и Канадой. Дональд Трамп, вступив в должность президента США, заявил, что намерен пересмотреть его или заключить новое соглашение. Переговоры начались в 2017 году.

США ранее достигли отдельного соглашения с Мексикой и грозили ограничиться двусторонним договором с Мехико, если Оттава не пойдет на американские условия.