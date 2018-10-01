В Белоруссии умерла одна из пострадавших при взрыве на мебельной фабрике

МИНСК, 1 окт – РИА Новости. Одна из пострадавших при взрыве на белорусском предприятии "Могилевдрев" скончалась, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель Следственного комитета Белоруссии Юлия Гончарова.

Взрыв с последующим пожаром произошел 25 сентября в покрасочной камере предприятия по производству мебели. Шесть человек пострадали и были госпитализированы. Одна из них с ожогами более 60% тела находилась в крайне тяжелом состоянии. Ее перевезли из медучреждения в Могилеве в Республиканский ожоговый центр больницы скорой медицинской помощи Минска.

"В эти выходные скончалась одна из пострадавших (при взрыве — ред.) на "Могилевдреве". Расследование инцидента продолжается, причина взрыва устанавливается", — рассказала Гончарова.

СК ранее возбудил дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 302 (нарушение правил производственно-технической дисциплины и правил безопасности, повлекшие взрыв и причинение тяжких телесных повреждений работникам предприятия) Уголовного кодекса Белоруссии. Председатель СК Иван Носкевич взял ход расследования на личный контроль.

ОАО "Могилевдрев" создано в 1957 году, является одним из ведущих предприятий в Белоруссии по выпуску экологически чистой мебели и столярных изделий из массива сосны и других пород древесины.