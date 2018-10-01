Опрос выявил фаворита на президентских выборах в Бразилии

МЕХИКО, 1 окт – РИА Новости. Кандидат в президенты от Партии трудящихся Фернанду Аддад, пошедший на выборы в Бразилии вместо недопущенного и находящегося в тюрьме Луиса Инасиу Лулы да Силва, имеет все шансы победить во втором туре, свидетельствуют данные опроса института MDA.

По данным опроса, в случае выхода во второй тур вместе с ультраправым кандидатом Жаиром Болсонару, раненным ножом во время предвыборного мероприятия 6 сентября, именно Аддад может получить 42,7% голосов. За Болсонару во втором туре готовы проголосовать 37,3% респондентов.

В возможности второго тура 28 октября наблюдатели практически не сомневаются. Социологические данные свидетельствуют, что ни один кандидат не сможет набрать более 50% в первом туре 7 октября.

Опрос MDA показывает, что перед первым туром по-прежнему лидирует кандидат от Социально-либеральной партии Болсонару – он получает поддержку 28,2% избирателей. Однако Аддад серьезно улучшил свои позиции: сейчас за него готовы проголосовать уже 25,2%, хотя еще 17 сентября этот показатель не превышал 17,6%.

На третьей позиции идет Сиру Гомес от Демократической рабочей партии – 9,4% перед первым туром, затем следует Жералду Алкмин от Партии бразильской социал-демократии (7,3%).

В опросе участвовали 2 тысячи человек в 137 муниципалитетах 25 штатов страны 27-28 сентября. Возможный процент ошибки оценен в 2,2%.