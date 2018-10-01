Суд в Гааге объявит решение по территориальному спору Боливии и Чили

МЕХИКО, 1 окт – РИА Новости. Международный суд в Гааге должен объявить в понедельник свое решение по давнему территориальному спору между Боливией и Чили о выходе к Тихому океану.

Согласно заявлению МИД Чили, резолюция будет оглашена в понедельник во Дворце мира в Гааге. На этом заседании намерен лично присутствовать глава Боливии Эво Моралес, прибывший в Гаагу заранее.

Напряженные отношения двух стран стали последствиями вооруженного конфликта ХIХ века, в результате которого Боливия лишилась выхода к Тихому океану в районе Антофагаста, отошедшего к Чили. Ла-Пас с 2013 года в международных инстанциях пытается вернуть себе доступ к океану. В 2015 году Международный суд ООН отклонил требование чилийской стороны закрыть рассмотрение вопроса о выходе Боливии к океану.

Сам Моралес еще до объявления решения затронул тему ущерба своей стране. "Пока — я хотел бы, чтобы это знали — мы не поднимаем экономическую часть вопроса. Если бы мы хотели затронуть экономическую составляющую после вторжения, сколько должна была бы Чили Боливии", — заявил Моралес.

По его словам, у Ла-Паса есть необходимые исторические и экономические документы, а также экономический подсчет нанесенного Боливии урона. В то же время Моралес отметил, что сейчас его страна заинтересована в нормальных переговорах с Чили.

Моралес даже амнистировал двух бывших президентов страны, чтобы они могли поддержать требование к Чили о выходе к океану. Речь идет об экс-главах Хорхе Кироге и Карлосе Месе.