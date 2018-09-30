Франция готова помочь Индонезии после землетрясения

Мужчина инспектирует развалины десятиэтажного отеля в Палу на острове Сулавеси, после того как он рухнул в результате сильного землетрясения, Индонезия. 30 сентября 2018

Мужчина инспектирует развалины десятиэтажного отеля в Палу на острове Сулавеси, после того как он рухнул в результате сильного землетрясения, Индонезия. 30 сентября 2018

ПАРИЖ, 30 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция готова предоставить помощь властям Индонезии после крупного землетрясения, приведшего к гибели сотен людей, заявил президент страны Эммануэль Макрон.

"Президент республики выражает свою грусть и солидарность с народом Индонезии перед лицом трагических обстоятельств — землетрясения и цунами", — говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Французский лидер выразил соболезнования семьям и близким погибших при разгуле стихии.

"Франция рядом с Индонезией перед этим испытанием и готова предоставить помощь", — отмечается в заявлении.

Утром в пятницу у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. По последним данным, в Палу погибли 832 человека.