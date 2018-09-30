Франция готова помочь Индонезии после землетрясения

ПАРИЖ, 30 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция готова предоставить помощь властям Индонезии после крупного землетрясения, приведшего к гибели сотен людей, заявил президент страны Эммануэль Макрон.
Французский лидер выразил соболезнования семьям и близким погибших при разгуле стихии.
"Франция рядом с Индонезией перед этим испытанием и готова предоставить помощь", — отмечается в заявлении.
Утром в пятницу у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. По последним данным, в Палу погибли 832 человека.