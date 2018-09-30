На Мальдивах суд отпустил под залог экс-президента, пишут СМИ

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Апелляционный суд Мальдив в воскресенье отпустил под залог заключенного бывшего президента страны Момуна Абдулу Гаюма, сообщает местное издание Avas.

Ранее сообщалось, что суд Мальдив в середине июня признал экс-президента страны Момуна Абдулу Гаюма виновным в препятствии правосудию и приговорил его к 19 месяцам заключения. Власти обвинили экс-президента в подкупе судей, чтобы они отменили приговоры некоторым оппозиционерам и способствовали свержению правительства. Девяти задержанным в марте предъявили обвинение в терроризме.

"Первый апелляционный суд Мальдив вечером в воскресенье освободил под залог бывшего президента Мамуна Абдулу Гаюма", — пишет издание.

Как сообщает издание, юристы Гаюма в июле подали апелляцию и призвали Верховный суд освободить экс-президента под залог до тех пор, пока апелляционный суд не начнет ее рассматривать. Семья Гаюма неоднократно призывала власти перевести 80-летнего бывшего лидера страны под домашний арест из-за проблем со здоровьем.

Внутриполитическая ситуация на Мальдивах резко обострилась в начале февраля, когда ВС страны постановил отменить приговоры ряду политических лидеров, включая бывшего президента Мохаммеда Нашида, а также восстановил членство в парламенте 12 оппозиционеров.