Опубликовано видео момента гибели Захарченко

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Телеканал "Россия 1" опубликовал видеозапись последних секунд жизни главы ДНР Александра Захарченко.
По данным телеканала, во время посещения "Сепара" Захарченко всегда сидел за одним и тем же столом, на котором обычно стояла табличка "Стол заминирован".
Убийство Захарченко
Захарченко погиб тридцать первого августа в центре Донецка при взрыве в кафе "Сепар". По официальным данным, во время теракта пострадали одиннадцать человек.
Власти республики признали произошедшее терактом и обвинили Украину в причастности к убийству Захарченко. Правоохранители также задержали сотрудника СБУ, который дал признательные показания.
По словам временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина, эти показания свидетельствуют о том, что теракт был совершен при содействии западных спецслужб. Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта.