Опубликовано видео момента гибели Захарченко

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Телеканал "Россия 1" опубликовал видеозапись последних секунд жизни главы ДНР Александра Захарченко.

На кадрах видно, как кортеж Захарченко подъезжает к кафе "Сепар". Один из сотрудников службы охраны отправился осмотреть зал, после чего глава республики вместе с телохранителем зашли в заведение. Через несколько секунд раздался взрыв.

По данным телеканала, во время посещения "Сепара" Захарченко всегда сидел за одним и тем же столом, на котором обычно стояла табличка "Стол заминирован".

Убийство Захарченко

Захарченко погиб тридцать первого августа в центре Донецка при взрыве в кафе "Сепар". По официальным данным, во время теракта пострадали одиннадцать человек.

Сообщалось, что взрывное устройство было спрятано в одном из светильников. Предположительно, его активировали телефонным звонком, как только Захарченко вошел заведение. Следствие не исключает, что к организации теракта мог быть причастен кто-то из окружения главы ДНР.

Власти республики признали произошедшее терактом и обвинили Украину в причастности к убийству Захарченко. Правоохранители также задержали сотрудника СБУ, который дал признательные показания.

По словам временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина, эти показания свидетельствуют о том, что теракт был совершен при содействии западных спецслужб. Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта.

Подробнее о биографии Александра Захарченко читайте в справке РИА Новости >>

© РИА Новости Теракт в донецком ресторане "Сепар" © РИА Новости Теракт в донецком ресторане "Сепар"



