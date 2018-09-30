Глава МИД Иордании прокомментировал возможное создание альянса MESA

ООН, 30 сен — РИА Новости. Предложенный США Ближневосточный стратегический альянс MESA пока является лишь идеей на раннем этапе обсуждения, однако в случае его создания будет нацелен на урегулирование кризисов в регионе, заявил РИА Новости министр иностранных дел Иордании Айман Сафади.

Госсекретарь США Майк Помпео и министры иностранных дел Бахрейна, Египта, Иордании, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ провели в пятницу на полях Генассамблеи ООН обсуждения по созданию ближневосточного стратегического альянса.

"Пока это идея на раннем этапе. Для того чтобы увидеть, каким будет окончательный формат, необходимо провести множество дискуссий. Иордания всегда верит, что мы должны работать совместно, чтобы решить проблемы и урегулировать кризис", — заявил министр.

По словам Сафади, на встрече в пятницу США предложили идеи для "формирования коллективного механизма для решения региональных проблем".

"Мы проведем позитивный диалог, чтобы убедиться, что в результате любого нашего решения будет создана структура, позволяющая коллективно решать проблемы и достигнуть мира, стабильности и безопасности. В нашем регионе много кризисов, которые имеют последствия как для региона, так и для всего мира, однако любое коллективное стремление поможет нам их решить", — добавил министр.

Ближневосточный стратегический альянс MESA, называемый также "арабским НАТО", будет включать шесть арабских стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также Египет и Иорданию.