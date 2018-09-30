В Македонии за полчаса до завершения референдума явка не достигла 35%

СКОПЬЕ, 30 сен — РИА Новости. Явка на референдуме о переименовании Македонии по договору с Грецией ради вступления в НАТО и ЕС за полчаса до конца голосования составила 34,9% избирателей, заявил председатель государственной избирательной комиссии (ГИК) Оливер Деркоски.
"Согласно данным с 84,83% обработанного материала, явка составила 34,9% избирателей на 18.30 (19.30 мск)", — заявил глава ДИК на брифинге.
Государственная избирательная комиссия зарегистрировала 1 миллион 806 тысяч 336 избирателей. Волеизъявление прошло в воскресенье с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск). Вопрос для референдума сформулирован так: "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Греческой Республикой?"
Деркоски в воскресенье заявил РИА Новости, что требование законодательства о преодолении барьера явки обязательно для успешности консультативного референдума. По его словам, проголосовать должна половина зарегистрированных избирателей — 903 тысячи 169 человек, из которых 50% и 1 должны выступить "За", чтобы результат волеизъявления был позитивным.