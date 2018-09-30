В Македонии за полчаса до завершения референдума явка не достигла 35%

Плакаты, призывающие голосовать на референдуме, на улице города Скопье в день референдума по межправительственному договору с Грецией о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. 30 сентября 2018

Плакаты, призывающие голосовать на референдуме, на улице города Скопье в день референдума по межправительственному договору с Грецией о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. 30 сентября 2018

СКОПЬЕ, 30 сен — РИА Новости. Явка на референдуме о переименовании Македонии по договору с Грецией ради вступления в НАТО и ЕС за полчаса до конца голосования составила 34,9% избирателей, заявил председатель государственной избирательной комиссии (ГИК) Оливер Деркоски.

Правительство Греции 17 июня подписало договор с Республикой Македония, который решает многолетний спор о названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. В бывшей югославской республике на 30 сентября был назначен референдум о ее переименовании в Республику Северная Македония в рамках соглашения.

"Согласно данным с 84,83% обработанного материала, явка составила 34,9% избирателей на 18.30 (19.30 мск)", — заявил глава ДИК на брифинге.

Государственная избирательная комиссия зарегистрировала 1 миллион 806 тысяч 336 избирателей. Волеизъявление прошло в воскресенье с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск). Вопрос для референдума сформулирован так: "Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Греческой Республикой?"

Деркоски в воскресенье заявил РИА Новости, что требование законодательства о преодолении барьера явки обязательно для успешности консультативного референдума. По его словам, проголосовать должна половина зарегистрированных избирателей — 903 тысячи 169 человек, из которых 50% и 1 должны выступить "За", чтобы результат волеизъявления был позитивным.