Путин пожелал президенту Республики Сербской Додику успехов на выборах

Президент РФ В. Путин на гонках чемпионата мира Формула-1 в Сочи. Крайний справа М. Додик

Президент РФ В. Путин на гонках чемпионата мира Формула-1 в Сочи. Крайний справа М. Додик

СОЧИ, 30 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милораду Додику и его сторонникам успехов на предстоящих выборах.

"Знаю, что 7 октября у вас предстоят выборы, хочу пожелать вам и вашим сторонникам успехов", — сказал Путин на встрече с Додиком.

Он также выразил надежду, что выборы пройдут на высоком организационном уровне и в полном соответствии с законом.

Додик поздравил Путина с приближающимся днем рождения, который российский президент будет отмечать 7 октября. Он снял с лацкана своего пиджака и подарил Путину значок в виде флага Республики Сербской, отметив, что фактически это "перевернутый флаг России".