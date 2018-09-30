Кадыров выразил соболезнования в связи с землетрясением в Индонезии

Мужчина ищет свои вещи среди обломков разрушенного дома в городе Палу на острове Сулавеси, где прошло сильное землетрясение и цунами. 29 сентября 2018

Мужчина ищет свои вещи среди обломков разрушенного дома в городе Палу на острове Сулавеси, где прошло сильное землетрясение и цунами. 29 сентября 2018

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким жертв крупного землетрясения и цунами в Индонезии.

Утром в пятницу у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в этом же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. По последним данным, в Палу погибли 832 человека.

"Выражаю искренние соболезнования народу Индонезии, родным и близким жертв стихийного бедствия", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он добавил, что жители Чечни глубоко скорбят в связи с трагическими событиями.